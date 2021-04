De Laurentiis chiede De Paul, ma l’Udinese frena: «E’ un giocatore costoso» (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Napoli pensa a De Paul. Lo ha confermato il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. «De Laurentiis ce lo ha chiesto, ma deve capire che è un giocatore costoso». Il centrocampista piace al Napoli già da un po’, scrive il Corriere dello Sport. “qualità, quantità, idee e gol. E 27 anni da compiere il 24 maggio: casualità, lo stesso giorno di DeLa”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Napoli pensa a De. Lo ha confermato il vicepresidente del, Stefano Campoccia, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. «Dece lo ha chiesto, ma deve capire che è un». Il centrocampista piace al Napoli già da un po’, scrive il Corriere dello Sport. “qualità, quantità, idee e gol. E 27 anni da compiere il 24 maggio: casualità, lo stesso giorno di DeLa”. L'articolo ilNapolista.

