Covid: dai ristoranti ai teatri, la road map delle riaperture. Vaccini: 7 milioni di nuove dosi Pfizer (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono giorni decisivi per il calendario della ripartenza dell’Italia. Mentre si lotta contro l’epidemia si programmano le riaperture di bar, cinema, ristoranti, musei, teatri e strutture sportive. È probabile che il governo scelga riaperture progressive a partire da maggio. Si comincerà con bar e ristoranti nelle zone gialle. E sono in arrivo 7 milioni di nuove dosi di vaccino Pfizer. Zone gialle a maggio Dalla prima metà del mese di maggio, nelle regioni che saranno gialle, il governo ipotizza di riaprire i ristoranti solo a pranzo mentre dalla seconda metà del mese anche a cena. Dovrebbe scattare un allentamento del coprifuoco: slitterebbe dalle 22 alla mezzanotte. Poi, con il via agli Europei di calcio, l’11 giugno, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono giorni decisivi per il calendario della ripartenza dell’Italia. Mentre si lotta contro l’epidemia si programmano ledi bar, cinema,, musei,e strutture sportive. È probabile che il governo scelgaprogressive a partire da maggio. Si comincerà con bar enelle zone gialle. E sono in arrivo 7didi vaccino. Zone gialle a maggio Dalla prima metà del mese di maggio, nelle regioni che saranno gialle, il governo ipotizza di riaprire isolo a pranzo mentre dalla seconda metà del mese anche a cena. Dovrebbe scattare un allentamento del coprifuoco: slitterebbe dalle 22 alla mezzanotte. Poi, con il via agli Europei di calcio, l’11 giugno, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dai Cannavacciuolo apre nel paese natale: un omaggio al padre ... le materie prime selezionate, fornite dai produttori locali. Per chi viene da lontano ci sono a ... E non è finita qui, perché Cannavacciolo, ripresosi in forze dal Covid che lo ha colpito a dicembre, è ...

Giovanna Boda, storica dirigente del Miur, tenta suicidio/ E' accusata di corruzione Brasile, mancano sedativi: pazienti covid legati al letto/ "Intubarli è una tortura" Una carriera ... finanziarie e strumentali, ma le accuse nei suoi confronti di corruzione , così come ipotizzato dai ...

Sanità, Braganti nuovo dg regionale: «Recuperare le cure perse per il Covid» PERUGIA - Un ritorno e una novità per le nomine in sanità fatte ieri pomeriggio dalla giunta regionale. Il ritorno è quello di Massimo Braganti, toscano (è ...

Campagna, 8 nuovi casi Covid: si sale a 137 Campagna. Nella giornata di ieri, l’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 8 nuovi casi di Covid. Pertanto, […] ...

