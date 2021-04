Consulta: Pd, 'attenzione a rilievi Corte senza sacrificare lotta a mafia (2) (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Consulta: Pd, 'attenzione a rilievi Corte senza sacrificare lotta a mafia Roma, 15 apr.(Adnkronos) - Attenzione ai rilievi della Corte costituzionale senza sacrificare la lotta alla mafia. E' la posizione espressa da esponenti del Pd dopo la pronuncia della Consulta sull'er ...

