Cigs Sematic | i sindacati | 12 mesi con possibilità di Cassa Covid

(Di giovedì 15 aprile 2021) Anche gli ultimi atti formali sono stati completati nella vicenda delladi Osio Sotto: si è tenuto, infatti, giovedì mattina 15 aprile in collegamento video con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’esame congiunto necessario per l’accordo governativo con cui si apre la strada allaintegrazione straordinaria per cessazione parziale di attività.

Purtroppo siamo giunti alle battute finali per la realtàdi Osio Sotto. Una conclusione che, come sindacato, riteniamo una sconfitta, in quanto genera impoverimento del tessuto territoriale e ...L’annuncio della Cisl dopo gli accordi. La Fim: «Tutta questa situazione è una sconfitta, ora l’azienda trovi modalità per anticipare gli ammortizzatori» ...