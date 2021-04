Caro Miguel Bosé | non stonare sul Covid | la videolettera di Riccardo Bocca

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ladi: 15 aprile 2021 Carissimo, le invio questaperché, come condizione imprescindibile per concedere un’intervista all’emittente televisiva spagnola La sexta, lei ha posto che avvenisse senza mascherina, nonostante l’emergenzanel suo Paese abbia causato oltre 75mila morti. È l’ultimo capitolo di un negazionismo, il suo, riuscito in un’impresa tutt’altro che scontata: ovvero spostare l’attenzione dalla fragilità del suo repertorio musicale e concentrarla invece sulla sfrontatezza con cui umilia le evidenze scientifiche riguardo al Coronavirus. A farle cambiare idea non è riuscita neppure la perdita di sua madre, la carismatica Lucia. La notizia della sua scomparsa per ...

Advertising

WandaPardini : Notare il costo! 350 lire! E comunque caro Miguel, è arrivato il momento di salutarti. Ciaonee! @Pona71 @FedroA23 - miguel_caquenda : RT @CelestinoLima8: hahahahhahahaha desisto Lubrifica ta caro - La_MoniGu : @RobertoBurioni meglio se eri NoDrug anziché noVax caro Miguel ! - lorenzapiraino : @RobertoBurioni Che delusione! Caro Miguel ti stimavo! - djaniceto : Caro miguel fatti meno droga -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Miguel

TPI

Vicepresidente Betis - JoséLópez Catalán , vicepresidente del Betis Siviglia ha parlato ai microfoni di ' Sky Sport '. ... 'Tutti sappiamo che quando c'è un trasferimentoci sono grandi ...E sempre in quello stesso disco,preside , Rettore accennava a temi delicati come la pedofilia ... ma a pari merito con Olympic Games diBosé . This content is imported from YouTube. You ...José Miguel Lopez Catalan rivela un retroscena di mercato sul Betis: Locatelli non giocava tanto al Milan, abbiamo provato a prenderlo.José Miguel Lopez Catalan rivela un retroscena di mercato sul Betis ... "Tutti sappiamo che quando c’è un trasferimento caro ci sono grandi aspettative, Pau Lopez è un grandissimo giocatore, convocato ...