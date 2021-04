Bufera Serie A | Napoli e altre 6 big chiedono le dimissioni di Dal Pino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Serie

MILANO -in LegaA a causa della sfiducia di 7 club al presidente Paolo Dal Pino . In queste ore, secondo quanto ricostruisce il Sole 24 Ore, sono partite infatti due lettere contro il numero uno ...Ultime notizie Napoli . Un atto di sfiducia da parte di sette società, ma anche una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione.A nella, a quanto risulta al Sole 24 Ore. LegaA, dimissioni del presidente Dal Pino Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista di Panorama Giovanni Capuano , sarebbero ...Guai in vista per il presidente della Lega Serie A, Dal Pino: sono sette le società, tra cui Juventus e Inter, che vogliono le sue dimissioni ...L'edizione odierna de Il Sole 24 Ore scrive: "E' bufera in Serie A, almeno dal punto di vista istituzionale". Secondo il quotidiano sarebbe partita una ...