Basket femminile: Harrison è magistrale, Ragusa espugna Empoli in gara-1 dei quarti di finale playoff 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Prima partita dei playoff scudetto femminili e primo colpo esterno. Lo mette a segno la Passalacqua Ragusa, che espugna il campo dell’USE Scotti Rosa Empoli per 54-60 e si guadagna l’opportunità di giocarsi, tra quattro giorni al PalaMinardi, il primo match point per andare in semifinale. Spettacolare la performance di Isabelle Harrison, 26 punti e 14 rimbalzi, con la quale fa passare anche in secondo piano i 17 e 15 di Nina Premasunac. Più in ombra Awat Kuier, che però questa notte potrà vivere il draft WNBA tra le grandissime protagoniste. Si parte con la Virtus Eirene che accelera in maniera istantanea, per ribadire le ragioni del terzo posto in campionato e soprattutto lanciare un segnale, dopo lo stop forzato per via dell’ultima settimana saltata con Battipaglia. ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Prima partita deiscudetto femminili e primo colpo esterno. Lo mette a segno la Passalacqua, cheil campo dell’USE Scotti Rosaper 54-60 e si guadagna l’opportunità di giocarsi, tra quattro giorni al PalaMinardi, il primo match point per andare in semi. Spettacolare la performance di Isabelle, 26 punti e 14 rimbalzi, con la quale fa passare anche in secondo piano i 17 e 15 di Nina Premasunac. Più in ombra Awat Kuier, che però questa notte potrà vivere il draft WNBA tra le grandissime protagoniste. Si parte con la Virtus Eirene che accelera in maniera istantanea, per ribadire le ragioni del terzo posto in campionato e soprattutto lanciare un segnale, dopo lo stop forzato per via dell’ultima settimana saltata con Battipaglia. ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Todis Salerno '92 attesa dal match interno contro Corato. ... che l'ha portata in vetta al campionato di Serie B femminile. Sabato 17 aprile a Matierno arriva ...- Nuova Matteotti Corato sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Salerno Basket ...

Basket femminile, le Under 18 della BFB ripartono con il botto L'Under 18 del Basket Femminile Biellese riprende da dove aveva interrotto lo scorso anno. Alla sospensione dei campionati la scorsa stagione, le giovani della Bfb stavano dominando e puntavano alle finali nazionali.

A2 Femminile - Nico Basket, sabato al Pala Pertini arriva Bolzano Dopo l’amara trasferta di Cagliari, c’è grande desiderio di rivincita in casa Nico Basket, targata Giorgio Tesi Group, che nel fine settimana incontrerà ...

