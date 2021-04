Zidane alla Juventus | il francese detta la svolta | ma…

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuovo capitolo per la telenovela-Real Madrid riguardo un futuro che potrebbe interrompersi drasticamente al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato da TMW, il tecnico dei madridisti potrebbe decidere di restare in Spagna a patto di avere maggiore potere decisionale sul mercato. Nello specifico, si legge,vorrebbe arrivare agli acquisti di Mbappé, Camavinga ed Alaba, finanziati dalle cessioni di Isco, Mariano Diaz e Odriozola. Un compromesso fondamentale per determinare la possibile permanenza dial Real Madrid, con Florentino Perez che potrebbe assecondare il proprio tecnico per allontanare ladal futuro dell’allenatore. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

