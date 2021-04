Un Ciclo di incontri, organizzato in collaborazione con l’Avv. Luca Finocchiaro, sulla Crisi d’impresa in vista del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Un Ciclo di incontri organizzato in collaborazione con l’Avv. Luca Finocchiaro sulla Crisi d’impresa in vista del n… - studicognitivi : Disturbi dell'alimentazione: è tutta colpa dei genitori? - Primo appuntamento del ciclo di incontri gratuiti sui FA… - donpas52 : RT @ubikfoggia: Prosegue il ciclo di incontri letterari firmato #Ubik e Università di Foggia. #Giovedì #15aprile, ore 17, sarà la volta del… - IlMattinoFoggia : RT @ubikfoggia: Prosegue il ciclo di incontri letterari firmato #Ubik e Università di Foggia. #Giovedì #15aprile, ore 17, sarà la volta del… - CCIFranceItalie : Al via #NEXT GENERATION ITALIA: ISTRUZIONI PER L'USO : un ciclo di iniziative, incontri, seminari e workshop dedica… -