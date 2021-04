Tensione in Lega, De Laurentiis una furia: «Non faccio iniziare il campionato, denuncio tutti» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nell’ultima Assemblea di Lega ci sarebbe stata ancora una volta Tensione, con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che avrebbe minacciato di non far cominciare il prossimo campionato Nell’Assemblea di Lega di ieri, in cui si è discusso dei criteri di distribuzione della quota dei diritti tv Legati al numero degli spettatori, non si è arrivati ancora a un accordo con alcuni presidenti che si sarebbero infuriati. Su tutti Aurelio De Laurentiis che, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe alzato i toni e minacciato di non far cominciare il prossimo campionato. «Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nell’ultima Assemblea dici sarebbe stata ancora una volta, con il presidente del Napoli Aurelio Deche avrebbe minacciato di non far cominciare il prossimoNell’Assemblea didi ieri, in cui si è discusso dei criteri di distribuzione della quota dei diritti tvti al numero degli spettatori, non si è arrivati ancora a un accordo con alcuni presidenti che si sarebbero inti. SuAurelio Deche, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe alzato i toni e minacciato di non far cominciare il prossimo. «Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Nonil ...

