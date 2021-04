TCL TS8132 | soundbar a 3 1 2 canali con eARC e ChromecastHDblog it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TCL TS8132

5 condivisioni Condividi Tweet Nicola Zucchini Buriani Notizie RelazionateArticoloLG abbandona gli smartphone ma non i sistemi audio: i nuovi modelli di soundbar 13 06 Aprile 2021Impegnata in un tour de force di annunci, il brand cinesenon dimentica d'esser stata, lo scorso anno, tra i tre maggiori marchi per volume di vendite ...completato grazie alla soundbar. Le ...I nuovi TV Serie C (qui tutti i dettagli) non sono le uniche novità presentate da TCL. Nella gamma di prodotti c'è spazio anche per l'audio e nello specifico per la soundbar TS8132. Il prodotto è comp ...TCL presenta la sua nuova linea di televisori, soundbar, lavatrici, frigoriferi e molto altro ancora per il 2021, anno degli Europei.