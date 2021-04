Serie C, l’Olbia travolge il Como. Il Palermo batte il Foggia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Due i recuperi di Serie C andati in scena oggi, per gare rinviate causa Covid. Nel girone A, scoppola pesante per la capolista Como, che perde 3-0 in casa dell’Olbia. Dopo il primo tempo chiusosi 0-0, i sardi hanno annichilito i lariani con una doppietta di Lella e un gol di Udoh nel giro di un quarto d’ora nella ripresa. In classifica, il Como resta in vetta, ma tallonato dall’Alessandria che è ora a -1. Alla penultima giornata ci sarà proprio Como-Alessandria che vale la Serie B. Un match anche nel girone C, tra due nobili decadute. Al Barbera, il Palermo nel finale ha battuto il Foggia per 1-0. A segno per i rosanero Valente all’81‘. In classifica, il Palermo si porta a -1 dal Foggia e blinda i playoff. L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Due i recuperi diC andati in scena oggi, per gare rinviate causa Covid. Nel girone A, scoppola pesante per la capolista, che perde 3-0 in casa del. Dopo il primo tempo chiusosi 0-0, i sardi hanno annichilito i lariani con una doppietta di Lella e un gol di Udoh nel giro di un quarto d’ora nella ripresa. In classifica, ilresta in vetta, ma tallonato dall’Alessandria che è ora a -1. Alla penultima giornata ci sarà proprio-Alessandria che vale laB. Un match anche nel girone C, tra due nobili decadute. Al Barbera, ilnel finale ha battuto ilper 1-0. A segno per i rosanero Valente all’81‘. In classifica, ilsi porta a -1 dale blinda i playoff. L'articolo ...

Advertising

MasputPutzu : Calcio serie C, l’Olbia strapazza il Como: 3-0 per i sardi e i Grigi possono davvero sperare #olbia #como #seriec… - RadioGoldAl : Tonfo del Como nel recupero contro l'Olbia. I grigi restano a -1 e il 25 aprile c'è lo scontro diretto - PotereaiSith : @xxanterebic @WMckenniee ALÈ COMO ALÈ MO BATTIAMO L’OLBIA VINCIAMO LA SERIE C E ANDIAMO IN B NOOOO OLBIA NON DARCI… - ilveggente_it : ?? #LEGAPRO #GironeA Il recupero della 28° giornata di #LegaPro vedrà affrontarsi l' #Olbia contro il #Como. Ecco… - vivere_sardegna : Serie C Girone A. Il Como arriva al Nespoli da capolista: ma l’Olbia non vuole fare sconti -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Olbia Prometeo Tv n.15 del 14 aprile 2021 Yahoo Notizie