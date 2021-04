Scendono del 34% i contagi nella Bergamasca. I Comuni con zero casi ora sono 73 (Di mercoledì 14 aprile 2021) contagi in Bergamasca dal 7 al 13 aprile: nuovo decremento complessivo di nuovi casi pari a -604 contro i -197 della settimana precedente. Il numero di Comuni con zero casi incidenti sale da 57 della scorsa settimana a 73. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 aprile 2021)indal 7 al 13 aprile: nuovo decremento complessivo di nuovipari a -604 contro i -197 della settimana precedente. Il numero diconincidenti sale da 57 della scorsa settimana a 73.

