Real Madrid | la statistica sorride a Zidane | il Liverpool è avvisato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilquesta sera affronta ilin trasferta nel ritorno dei quarti di finale di Champions League Quella di questa sera sarà la terza trasferta delad Anfield contro ilin competizioni europee: nei due precedenti ha perso 0-4 nel marzo 2009 e vinto 3-0 nell’ottobre 2014 (entrambi in Champions League). In Champions League, però, ilha vinto 15 dei 16 precedenti incontri a eliminazione diretta quando ha vinto l’andata per 2+ gol, ad eccezione dei quarti di finale 2003-04 contro il Monaco (4-2 all’andata, 1 -3 al ritorno). L'articolo proviene da Calcio News 24.