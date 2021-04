Ranieri Guerra tira in ballo D' Alema Influente nel supporto per il G20

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. I contagi non accennano a diminuire come sperato e la pressione sugli ospedali resta un grosso problema, specie nei reparti di terapia intensiva. Drammatico è soprattutto il numero dei morti, superata quota 115 mila decessi dall'inizio della pandemia Segui su affaritaliani.it

... per i piani pandemici 'non aggiornati o mancanti' e per l'inchiesta di Bergamo sul caso dell'Oms e di. A questi si è aggiunto anche l'ex M5s Paragone, ora leader di Italexit, che ha ......anche per le indagini della magistratura che coinvolgono il direttore vicario dell'Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Saluteriguardo al mancato ...Le pressioni sul titolare del dicastero della Sanità si fanno sempre più insistenti. Paragone (Italexit), vuole sfiduciarlo in Senato ...Cresce il pressing su Palazzo Chigi per sostituirlo, ma Draghi nega di avergli chiesto di lasciare. La Lega lo considera l’uomo dei divieti. Il caso delle inchieste giudiziarie sulla gestione della pa ...