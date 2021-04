Pontina, al via lavori notturni per ripavimentazione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – Proseguono sulla strada statale 148 Via Pontina i lavori di nuova pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane). Gli interventi che partiranno giovedi’ 15 aprile dureranno circa 4 mesi e interesseranno entrambe le carreggiate, in tratti saltuari, dal km 47,800 (Aprilia) al km 74,400 (Latina). Nella prima fase i lavori verranno eseguiti sulle complanari tra i km 70,420 e 74,400 a Latina e per contenere i disagi al traffico saranno eseguiti in orario notturno. Successivamente verra’ dato seguito ai lavori sull’asta principale a partire dal km 66 in entrambe le direzioni. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – Proseguono sulla strada statale 148 Viadi nuova pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane). Gli interventi che partiranno giovedi’ 15 aprile dureranno circa 4 mesi e interesseranno entrambe le carreggiate, in tratti saltuari, dal km 47,800 (Aprilia) al km 74,400 (Latina). Nella prima fase iverranno eseguiti sulle complanari tra i km 70,420 e 74,400 a Latina e per contenere i disagi al traffico saranno eseguiti in orario notturno. Successivamente verra’ dato seguito aisull’asta principale a partire dal km 66 in entrambe le direzioni.

