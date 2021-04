Pnrr | Governo - Regioni - Province e Comuni a confronto

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In corso conferenza Unificata Stato -- Anci - Upi, con all'ordine del giorno il Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Per il, presenti in via della Stamperia, i ministri ...

In corso conferenza Unificata Stato - Regioni - Anci - Upi, con all'ordine del giorno il Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Per il, presenti in via della Stamperia, i ministri Roberto Cingolani, Transizione ecologica, Vittorio Amedeo Colao, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Renato Brunetta, ...Sul coinvolgimento dei Comuni nell'individuazione e l'esecuzione delle opere finanziabili col"il dialogo colsta un po migliorando. Ci siamo sentiti trascurati all inizio. Le parole del presidente Draghi nella conferenza unificata della scorsa settimana ci hanno soddisfatto ma ..."Un tema di notevole rilevanza - ha aggiunto Rosolen - già inserito nelle proposte avanzate dalla Regione al governo centrale ... poi che "uno dei principali luoghi di applicazione del Pnrr è quello ...Firenze, 14 apr. (askanews) - Sul coinvolgimento dei Comuni nell'individuazione e l'esecuzione delle opere finanziabili col Pnrr "il dialogo col Governo sta un po migliorando. Ci siamo sentiti ...