«Piermario sempre con noi» L’Atalanta commemora Morisini a 9 anni dalla morte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piermario sempre

Il 14 aprile 2012 rappresenta una delle pagine più tristi del calcio italiano, ovvero la morte in campo, tra lo stupore generale, diMorosini . "9 anni fa ci lasciavacon noi" , il messaggio dell'account ufficiale della Serie A sul giocatore del Livorno. " Ciao Moro , nove anni fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per ...un'operazione complessa far evolvere una corporate branding così forte e radicata sul ... creatività e dati in modo sinergico', ha dettoTedeschi , CEO Digital Angels.Dal 2009, cartellino per intero alle Zebrette. “Piermario Morosini sempre con noi”, titola la nota sul sito del club. “Il tempo passa, ma il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori, più vivo che ...Il calcio ricorda Piermario Morosini, calciatore tragicamente scomparso 9 anni fa. Era il 14 aprile 2012 quando il giocatore venne stroncato da un attacco cardiaco durante la partita tra Pescara-Livor ...