Palamara “non docet”. Cafiero de Raho al convegno del Pd. FdI insorge e lui fa dietrofront (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho non parteciperà domani all’incontro online organizzato dal Pd di Napoli. Sono stati gli stessi dem partenopei a farlo sapere aggiornando l’annuncio su Fb senza più il nome del capo della Dna. Al centro dell’incontro, la prevenzione delle infiltrazioni mafiose in vista dell’attuazione del Recovery Plan. Il Pd ha giustificato il dietrofront dell’alto magistrato con «sopraggiunti impegni istituzionali» già comunicati in mattinata agli organizzatori. In realtà, era stato il centrodestra a protestare contro la presenza di Cafiero de Raho in un convegno con tanto di simbolo di partito. Cafiero de Raho è il superprocuratore antimafia Prima l’ex-deputato Laboccetta, poi segretari regionali della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il procuratore nazionale antimafia Federicodenon parteciperà domani all’incontro online organizzato dal Pd di Napoli. Sono stati gli stessi dem partenopei a farlo sapere aggiornando l’annuncio su Fb senza più il nome del capo della Dna. Al centro dell’incontro, la prevenzione delle infiltrazioni mafiose in vista dell’attuazione del Recovery Plan. Il Pd ha giustificato ildell’alto magistrato con «sopraggiunti impegni istituzionali» già comunicati in mattinata agli organizzatori. In realtà, era stato il centrodestra a protestare contro la presenza didein uncon tanto di simbolo di partito.deè il superprocuratore antimafia Prima l’ex-deputato Laboccetta, poi segretari regionali della ...

Advertising

LaVeritaWeb : Plenum oggi al voto. Niente «impropria interferenza». Parlavano di lavoro, non di posti - tobiamc : RT @danieledv79: @fleinaudi @Laila76913893 Bordo è un grillopiddino. Chiaramente non vuole una commissione sulla magistratura, col rischio… - SecolodItalia1 : Palamara “non docet”. Cafiero de Raho al convegno del Pd. FdI insorge e lui fa dietrofront - alpardu : RT @MauroMusacchi: @lucabattanta @bordomichele Ma certo. Bordo, sta dicendo una gran castroneria, se ne rende conto? Al di là del caso Pala… - alpardu : RT @lucabattanta: @bordomichele Invece è proprio fondamentale proprio perché siamo in Italia e necessitiamo di una riforma della giustizia… -