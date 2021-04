Ostuni | entra nel reparto Covid in ospedale per controllare che il padre stia bene | denunciato

Advertising

LaGazzettaWeb : Ostuni (Br), entra nel reparto Covid in ospedale per controllare che il padre stia bene: denunciato -

I carabinieri di Ostuni (Br) hanno denunciato un 36enne di Fasano per 'diffusione di una malattia infettiva' e 'interruzione di pubblico servizio'. In particolare, l'uomo, indossando una tuta da lavoro usa e getta, è entrato nel reparto Covid di nascosto per vedere il padre.