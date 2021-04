Oculus Quest 2 si potrà collegare al PC in modalità wireless (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oculus ha annunciato che il suo headset di punta Oculus Quest 2 supporterà lo streaming wireless per PC e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, grazie a un nuovo aggiornamento che sarà presto disponibile. Come annunciato sul sito di Oculus, l'headset godrà presto di una suite di aggiornamenti che vi permetteranno di usarlo senza cavi dal vostro PC. Quando Questo nuovo aggiornamento verrà lanciato, sarete in grado di optare per una nuova funzionalità sperimentale chiamata Air Link che la società definisce "un modo completamente wireless per riprodurre contenuti PC VR su Quest 2 utilizzando WiFi". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha annunciato che il suo headset di punta2 supporterà lo streamingper PC e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, grazie a un nuovo aggiornamento che sarà presto disponibile. Come annunciato sul sito di, l'headset godrà presto di una suite di aggiornamenti che vi permetteranno di usarlo senza cavi dal vostro PC. Quandoo nuovo aggiornamento verrà lanciato, sarete in grado di optare per una nuova funzionalità sperimentale chiamata Air Link che la società definisce "un modo completamenteper riprodurre contenuti PC VR su2 utilizzando WiFi". Leggi altro...

Advertising

PCGamingit : Oculus Quest 2: arrivano i 120Hz e Oculus Air, la modalità wireless per giocare su PC - - GamingTalker : Oculus Quest 2, svelato l'Air Link: si potrà giocare senza fili, in arrivo anche i 120 Hz - iltecnofolle : Nuovo aggiornamento in arrivo da parte di Oculus per il Quest 2 @Oculus #Oculus #Quest2 #VR #Gaming #VRGaming - infoitscienza : Oculus Quest 2: l'aggiornamento V28 porta connessione wireless al PC e 120 Hz - Stoupwhiff : Oculus Quest 2 riceverà un importante aggiornamento, ovvero il V28. Con tale update si potrà utilizzare il visore i… -