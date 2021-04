Niger, incendio in capanne-aula: morti oltre venti studenti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tragedia a Niamey, in Niger, dove circa venti giovani studenti sono morti a seguito di un incendio di capanne adibite ad aule Sono più di venti i giovani studenti morti carbonizzati a seguito di un incendio divampato in capanne di paglia adibite ad aule a Niamey, in Niger. A rendere noto l’accaduto è stato il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tragedia a Niamey, in, dove circagiovanisonoa seguito di undiadibite ad aule Sono più dii giovanicarbonizzati a seguito di undivampato indi paglia adibite ad aule a Niamey, in. A rendere noto l’accaduto è stato il L'articolo proviene da Inews.it.

