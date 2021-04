Mimma, Infermiera: “quelle mascherine farlocche sono un insulto per la professione e per il cittadino”. (Di mercoledì 14 aprile 2021) Covid, Sternativo (Fials): Siamo andati nei reparti Covid con mascherine farlocche per mesi, noi operatori non ascoltati. Le mascherine farlocche? “Noi operatori sanitari abbiamo continuato a fare segnalazioni su queste mascherine ma continuavano a dirci che andava tutto bene, onde poi scoprire che invece sono state ritirate 90mila mascherine da un ospedale piuttosto che dall’altro. Siamo andati nei reparti Covid con quelle mascherine per mesi”. Lo ha denunciato Mimma Sternativo, Infermiera e segretario Fials Milano Area Metropolitana ai microfoni di Rete 4. Il suo intervento è andato in onda il 13 aprile durante il programma Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, che si è occupato del caso dei ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Covid, Sternativo (Fials): Siamo andati nei reparti Covid conper mesi, noi operatori non ascoltati. Le? “Noi operatori sanitari abbiamo continuato a fare segnalazioni su questema continuavano a dirci che andava tutto bene, onde poi scoprire che invecestate ritirate 90milada un ospedale piuttosto che dall’altro. Siamo andati nei reparti Covid conper mesi”. Lo ha denunciatoSternativo,e segretario Fials Milano Area Metropolitana ai microfoni di Rete 4. Il suo intervento è andato in onda il 13 aprile durante il programma Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, che si è occupato del caso dei ...

Advertising

Paola_zrz : RT @Libero_official: Mascherine farlocche: la denuncia di Mimma Sternativo, infermiera e segretario Fials Milano, ai microfoni di #Fuoridal… - advgiornalista : RT @AssoCare: Covid, Sternativo (Fials): Siamo andati nei reparti Covid con mascherine farlocche per mesi, noi operatori non ascoltati. Le… - AssoCare : Covid, Sternativo (Fials): Siamo andati nei reparti Covid con mascherine farlocche per mesi, noi operatori non asco… - marcoranieri72 : RT @Libero_official: Mascherine farlocche: la denuncia di Mimma Sternativo, infermiera e segretario Fials Milano, ai microfoni di #Fuoridal… - PaoloScorpio : RT @Libero_official: Mascherine farlocche: la denuncia di Mimma Sternativo, infermiera e segretario Fials Milano, ai microfoni di #Fuoridal… -