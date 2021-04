Milan, tutto chiuso per il rinnovo di Ibrahimovic: a breve l’annuncio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic e il Milan per un altro anno assieme. Siamo ormai al rush conclusivo per il rinnovo del contratto tra il club rossonero e l’attaccante svedese, convinto a rimanere per giocare – con tutta probabilità – la Champions nella prossima stagione. Ultimi dettagli da definire, poi a breve arriverà l’annuncio ufficiale, probabilmente nella giornata di giovedì 15 aprile. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Zlatane ilper un altro anno assieme. Siamo ormai al rush conclusivo per ildel contratto tra il club rossonero e l’attaccante svedese, convinto a rimanere per giocare – con tutta probabilità – la Champions nella prossima stagione. Ultimi dettagli da definire, poi aarriveràufficiale, probabilmente nella giornata di giovedì 15 aprile. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. SportFace.

