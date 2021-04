Milan, Marchetti: “Saelemaekers era uno sconosciuto. Il suo valore sta salendo” (Di giovedì 15 aprile 2021) Luca Marchetti, esperto di mercato di 'Sky Sport', ha parlato della stagione di Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 aprile 2021) Luca, esperto di mercato di 'Sky Sport', ha parlato della stagione di Alexis, esterno destro del

Advertising

ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Marchetti: 'La crescita di valori di giocatori come Saelemaekers è dovuto alla stagione del Milan' - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Marchetti: 'La crescita di valori di giocatori come Saelemaekers è dovuto alla stagione del Milan' - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Marchetti: 'La crescita di valori di giocatori come Saelemaekers è dovuto alla stagione del Milan' - sportli26181512 : Marchetti: 'La crescita di valori di giocatori come Saelemaekers è dovuto alla stagione del Milan': Intervenuto ai… - MilanNewsit : Marchetti: 'La crescita di valori di giocatori come Saelemaekers è dovuto alla stagione del Milan' -