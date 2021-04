Ludwig da record su Twitch! Numero di abbonati di Ninja superato dopo una maratona ' infinita' di 31 giorni

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Per 31, lo streaming diAhgren è andato avanti senza sosta tutto il giorno, tutti i. Lo streamer non è stato sveglio per tutto il tempo, ma lui e i suoi moderatori si sono assicurati che lo streaming crescesse fino a diventare una delle più forti presenze su Twitch. Fin dall'inizio della subathon, un timer ha eseguito il conto alla rovescia fino a zero, ma ogni volta che qualcuno si abbonava, venivano aggiunti dieci secondi all'orologio. Ora Ahgren ha più abbonamenti di chiunque altro nella storia di Twitch. Lo streamer ha ufficialmente battuto ildella star Tyler "" Blevins che aveva 269.154 abbonamenti, un'impresa che ha realizzato all'apice della sua rilevanza nel 2018. Ahgren hai 271.000 abbonamenti. Leggi altro...

Ora,è diventato il secondo streamer di Twitch con 200.000 iscritti e si sta avvicinando a tutti i tipi didetenuti da Tyler "Ninja" Blevins che nessuno pensava sarebbero mai stati ...Lo streamerAhgren è in diretta su Twitch da due settimane. Questo perché regala 20 secondi di streaming per ogni ...Per 31 giorni, lo streaming di Ludwig Ahgren è andato avanti senza sosta tutto il giorno, tutti i giorni. Lo streamer non è stato sveglio per tutto il tempo, ma lui e i suoi moderatori si sono assicur ...Ludwig è diventato il secondo streamer di Twitch a raggiungere i 200.000 iscritti e ora insegue il record di Ninja.