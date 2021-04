LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: 40 chilometri alla meta, gruppo a un minuto dai battistrada (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Maxi caduta in gruppo, intanto. Nel mentre inizia Hertstraat e Pidcock attacca con Van Aert e Trentin. Colbrelli, invece, non riesce a rispondere. 16.22 Il gruppo di Cavagna è a 15? dai battistrada, il grosso del plotone, invece, si trova a un minuto. 16.20 40 chilometri al traguardo, Meeus fatica a tenere le ruote degli altri fuggitivi. 16.18 La Jumbo-Visma ha ripreso in mano la gara, siamo di nuovo sullo strappo di Hagaard. 16.17 In gruppo la Jumbo-Visma ha smesso di tirare. 16.15 Inseguitori a 20? dai primi. I corridori hanno terminato il terzultimo giro del tracciato. 16.14 Mertens molla la ruota degli altri fuggitivi, faticano anche Van Moer e Meeus. 16.12 45 chilometri al traguardo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Maxi caduta in, intanto. Nel mentre inizia Hertstraat e Pidcock attacca con Van Aert e Trentin. Colbrelli, invece, non riesce a rispondere. 16.22 Ildi Cavagna è a 15? dai, il grosso del plotone, invece, si trova a un. 16.20 40al traguardo, Meeus fatica a tenere le ruote degli altri fuggitivi. 16.18 La Jumbo-Visma ha ripreso in mano la gara, siamo di nuovo sullo strappo di Hagaard. 16.17 Inla Jumbo-Visma ha smesso di tirare. 16.15 Inseguitori a 20? dai primi. I corridori hanno terminato il terzultimo giro del tracciato. 16.14 Mertens molla la ruota degli altri fuggitivi, faticano anche Van Moer e Meeus. 16.12 45al traguardo, ...

