L'infettivologo Andreoni: 'Riaperture dei ristoranti di sera? Meglio aspettare l'estate' (Di mercoledì 14 aprile 2021) ' serali dei ? Meglio aspettare l'estate'. Sulla possibilità che ristoranti e locali riaprano a maggio anche la sera 'in questo momento direi di no, visti i dati epidemiologici. Meglio aspettare l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'li dei ?l''. Sulla possibilità chee locali riaprano a maggio anche la'in questo momento direi di no, visti i dati epidemiologici.l'...

Advertising

frances58368348 : Ci salveremo con il vaccino made in Italy. Parla l'infettivologo Andreoni (Simit) - paganett : RT @formichenews: Ci salveremo con il #vaccino made in Italy. Parla l’infettivologo Andreoni (Simit) L'intervista di @gianluzappo https:… - Niccol68806512 : RT @formichenews: Ci salveremo con il #vaccino made in Italy. Parla l’infettivologo Andreoni (Simit) L'intervista di @gianluzappo https:… - gianluzappo : RT @formichenews: Ci salveremo con il #vaccino made in Italy. Parla l’infettivologo Andreoni (Simit) L'intervista di @gianluzappo https:… - formichenews : Ci salveremo con il #vaccino made in Italy. Parla l’infettivologo Andreoni (Simit) L'intervista di @gianluzappo… -