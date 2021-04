«Lascio il celibato per amore | non potevo continuare a tenermi questa cosa dentro»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Corriere della Sera intervista Riccardo Ceccobelli, il parroco 42enne di Massa Martana, in provincia di Perugia, che ha deciso di abbandonare ilsacerdotale per. La sua decisione ha sorpreso tutti. «Adesso tutti a pensare chissà che, ma io dovevo farlo questo salto nel buio, perché è vero che ho smesso di fare il prete ma non di essere prete, che questo sia chiaro. E nonperciò adi me. Lo dovevo a Dio, al mio vescovo, ai miei parrocchiani. Una questione di onestà, di libertà, di trasparenza». Racconta di conoscere Laura, la donna per la quale ha deciso di fare questo passo, da quattro anni. «Ci siamo incontrati in parrocchia. Ma è da settembre scorso che è cambiato ...