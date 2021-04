Isola 15, due nuove naufraghe hanno un ex (famoso) in comune: “Per loro sarà paradossale trovarsi lì insieme” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Com’è ormai noto da settimane, ci saranno delle new entry interessanti nelle prossime puntate dell’Isola dei Famosi 2021, tra cui quelle di Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Che cos’hanno in comune le due dame del piccolo schermo? Un ex, piuttosto scomodo, che hanno condiviso a loro insaputa circa dieci anni fa. Parliamo dell’ex gieffino della versione classica, oggi agguerrito opinionista Biagio D’Anelli. Sui social nei giorni scorsi già una delle due naufraghe, la Ferrera, ha annunciato scintille a proposito di questa condivisione poco gradita: In un’intervista per NuovoTv, Biagio ha rivelato che mentre stava con l’attrice, vedeva l’ex meteorina del Tg4 e viceversa. In passato, a detta sua, le ha amate e tradite entrambe. “Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Com’è ormai noto da settimane, ci saranno delle new entry interessanti nelle prossime puntate dell’dei Famosi 2021, tra cui quelle di Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Che cos’inle due dame del piccolo schermo? Un ex, piuttosto scomodo, checondiviso ainsaputa circa dieci anni fa. Parliamo dell’ex gieffino della versione classica, oggi agguerrito opinionista Biagio D’Anelli. Sui social nei giorni scorsi già una delle due, la Ferrera, ha annunciato scintille a proposito di questa condivisione poco gradita: In un’intervista per NuovoTv, Biagio ha rivelato che mentre stava con l’attrice, vedeva l’ex meteorina del Tg4 e viceversa. In passato, a detta sua, le ha amate e tradite entrambe. “Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno ...

