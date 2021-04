Imola | il Gran Premio cambia orario

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tra pochi giorni si correrà ildi: i piloti saranno impegnati nel circuito italiano dal 16 al 18 aprile. Il programma di venerdì 16 e sabato 17 è però stato modificato per evitare sovrapposizioni con il funerale del principe Filippo morto lo scorso 9 aprile. Prima di cominciare le qualifiche si osserverà un minuto di silenzio in ricordo del principe. La Formula Uno si sta facendo strada negli USA Il GP diorari, quando si corre? La gara “ufficiale” di domenica 18 aprile è l’unica che è rimasta invariata: si partirà dal via alle 15.00. Il cambio di orari riguarda solamente le giornate di venerdì 16 e sabato 17 aprile. La modifica della tabella di marcia è dovuta al fatto che sabato 17 si terranno in mondovisione alle 16.00 (ora italiana), i funerali del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Imola Gran

QUOTIDIANO.NET

...che ha però scatenato le proteste dei tifosi sui social di Giulia Toninelli 'La Formula 1 è a,... in via del tutto eccezionale, gli orari diparte del fine settimana di gara. Il motivo? ...Sergio Perez non vede l'ora di tornare al volante della RB16B, vettura con cui la Red Bull sta affrontando il mondiale 2021 di Formula 1. In vista del week - end di, teatro del prossimoPremio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, il messicano si è detto pronto a sfruttare quanto appreso in Bahrain, aspetto che dovrebbe aiutarlo ad avvicinarsi, ...Il Gran Premio di Imola è ormai alle porte, c'è però stata una variazione per quanto riguarda gli orari, a che ora si correrà? Clicca qui!Il pilota della Scuderia San Marino gareggerà sul Peugeot 208 del team FG di Imola, assieme a Stefano Bacci ... Danilo Tomassini si ripeté poi nel 1996 aggiudicandosi la Coppa Gran Turismo. È passato ...