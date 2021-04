Il Senato approva la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – È stata approvata con 208 voti favorevoli, 13 contrari e 33 astenuti la mozione sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per la sua liberazione, discussa stamani nell’aula del Senato. La mozione sulla cittadinanza è stata presentata dal senatore Francesco Verducci del Partito democratico, mentre tra le iniziative per la liberazione dello studente egiziano e ricercatore iscritto a un master dell’Università di Bologna c’è l’attivazione della Convenzione Onu contro la tortura, promossa dalla senatrice Michela Montevecchi del Movimento 5 stelle. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – È stata approvata con 208 voti favorevoli, 13 contrari e 33 astenuti la mozione sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per la sua liberazione, discussa stamani nell’aula del Senato. La mozione sulla cittadinanza è stata presentata dal senatore Francesco Verducci del Partito democratico, mentre tra le iniziative per la liberazione dello studente egiziano e ricercatore iscritto a un master dell’Università di Bologna c’è l’attivazione della Convenzione Onu contro la tortura, promossa dalla senatrice Michela Montevecchi del Movimento 5 stelle.

Advertising

Matti8Mattina : RT @VivianaDesio: Il Senato approva la mozione #ZAKI_cittadino_italiano Questo è il mio Paese Il Paese in cui mi riconosco #Zaki #faccia… - bobomarino : RT @Iperbole_: Il Senato approva la mozione che impegna il governo ad attivarsi per conferire a Patrick #Zaki la cittadinanza italiana, age… - SubKiko : RT @Iperbole_: Il Senato approva la mozione che impegna il governo ad attivarsi per conferire a Patrick #Zaki la cittadinanza italiana, age… - mikvhd86 : RT @Iperbole_: Il Senato approva la mozione che impegna il governo ad attivarsi per conferire a Patrick #Zaki la cittadinanza italiana, age… - patty65g : RT @Iperbole_: Il Senato approva la mozione che impegna il governo ad attivarsi per conferire a Patrick #Zaki la cittadinanza italiana, age… -