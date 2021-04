GTA 6 sarà ambientato in epoca moderna?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) GTA 6, girano molti rumor da diversi mesi che nella gran parte dei casi hanno suggerito che gli anni ’80 sarebbe stata l’ambientazione prescelta per il nuovo capitolo del gioco targato Rockstar Games. Tom Henderson, noto leaker ha invece sostenuto che il prossimo episodio seguirà le orme del predecessore ein. GTA 6: parla noto leaker La Rockstar Games ha lanciato Grand Theft Auto V ormai ben sette anni fa. Ora l’annuncio di un nuovo capitolo del gioco sembra imminente e quasi scontato, eppure la nota software house statunitense continua a mantenere il silenzio stampa. L’obbiettivo quasi sicuramente è di incrementare al massimo la domanda. Come spesso accade, soprattutto nel mondo del gaming, riserbo e segretezza portano a moltissimi rumor e notizie infondate, oltre agli ...

Advertising

infoitscienza : GTA 6, ambientazione non negli anni ’80: sarà moderna - zazoomblog : GTA 6 sarà ambientato ai giorni nostri - #ambientato #giorni #nostri - misteruplay2016 : GTA 6 sarà ambientato ai giorni nostri secondo il leaker Tom Henderson - infoitscienza : GTA 6, scoperto quando sarà ambientato? Lo 'anticipa' un'offerta di lavoro - spaziogames : Si svolgerà davvero in questo periodo #GTAVI? -

Ultime Notizie dalla rete : GTA sarà

Zazoom Blog

Oggi su Twitter il noto leaker di Call of Duty e Battlefield Tom Henderson ha dichiarato che6 nonambientato negli anni '80 come alcune voci hanno sostenuto. Il nuovo episodio della serie ...Secondo alcune voci e post su reddit,ambientato nei giorni nostri. Moltissimi giocatori stanno pazientando alle prime informazioni ufficiali del gioco e per questo, hanno iniziato a farsi domande su comeil prossimo ...