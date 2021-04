Gomorra new edition in dvd e blu-ray dal 14 aprile e il 16 aprile alle ore 21.20 su Rai 3 (Di mercoledì 14 aprile 2021) La nuova edizione Gomorra, modificata da Matteo Garrone, disponibile in dvd e blu-ray dal 14 aprile e il 16 aprile in onda alle ore 21.20 su Rai 3. Matteo Garrone ha voluto riprendere in mano il suo capolavoro Gomorra, Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes nel 2008, ritoccando il film in una new edition da oggi disponibile in dvd e blu-ray dal 14 aprile, distribuita da Eagle Pictures per 01 Distribution. La new edition di Gomorra andrà in onda venerdì 16 aprile alle ore 21.20 su Rai 3. Ad anni di distanza dall'uscita di Gomorra, Matteo Garrone ha ritoccato alcune scene per dare un più preciso e compiuto significato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) La nuova edizione, modificata da Matteo Garrone, disponibile in dvd e blu-ray dal 14e il 16in ondaore 21.20 su Rai 3. Matteo Garrone ha voluto riprendere in mano il suo capolavoro, Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes nel 2008, ritoccando il film in una newda oggi disponibile in dvd e blu-ray dal 14, distribuita da Eagle Pictures per 01 Distribution. La newdiandrà in onda venerdì 16ore 21.20 su Rai 3. Ad anni di distanza dall'uscita di, Matteo Garrone ha ritoccato alcune scene per dare un più preciso e compiuto significato ...

Advertising

Obi1K2 : Leggere 'Gomorra new edition' è alquanto inquietante.. adesso più di prima.. ?? - marcimarti17 : Quando uscì 'Gomorra' di Garrone vivevo a Milano e lo andai a vedere, da sola, 2 volte (da qui si evince che non st… - Valedance11 : RT @chetempochefa: Questa sera a #CTCF da @fabfazio avremo il regista Matteo Garrone con @robertosaviano, in occasione della messa in onda… - AntonioSolara : RT @chetempochefa: Questa sera a #CTCF da @fabfazio avremo il regista Matteo Garrone con @robertosaviano, in occasione della messa in onda… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Questa sera a #CTCF da @fabfazio avremo il regista Matteo Garrone con @robertosaviano, in occasione della messa in onda… -