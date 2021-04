Gli under 35 scommettono sulla partita Iva (Di mercoledì 14 aprile 2021) I giovani puntano sulla partita Iva: quasi il 50% delle nuove aperture avviato da under 35 mentre si registra un calo progressivo all’aumentare dell’età (-23,9%) Nel quarto trimestre del 2020, il 48,3% delle nuove aperture di partita Iva è stato avviato da giovani fino a 35 anni: è quanto emerge dall’Osservatorio del Ministero dell’Economia e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) I giovani puntanoIva: quasi il 50% delle nuove aperture avviato da35 mentre si registra un calo progressivo all’aumentare dell’età (-23,9%) Nel quarto trimestre del 2020, il 48,3% delle nuove aperture diIva è stato avviato da giovani fino a 35 anni: è quanto emerge dall’Osservatorio del Ministero dell’Economia e… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

fattoquotidiano : AstraZeneca, nel Regno Unito vaccino sconsigliato per gli under 30. Salgono a 76 i casi di trombosi rare, 19 fatali - repubblica : AstraZeneca, rischi solo per gli under 60. L’aspirina è più pericolosa - G_mastrovito : RT @Ruffino_Lorenzo: È anche possibile/probabile che alcune regioni abbiano preferito non cancellare gli appuntamenti già fissati con Astra… - Giuggio72684862 : RT @Ruffino_Lorenzo: È anche possibile/probabile che alcune regioni abbiano preferito non cancellare gli appuntamenti già fissati con Astra… - SoniaLaVera : RT @AndreaDallu: @bogedypeak Per Astrazeneca è già stato detto dall'EMA(non da me) che la correlazione c'è. È sempre difficile dimostrare… -