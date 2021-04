Freccia del Brabante oggi | orari | percorso | tv | programma | streaming | favoriti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ladel2021 è pronta ad aprire la seconda parte delle Classiche di primavera. Quest’, mercoledì 14 aprile, il meglio degli esperti del Nord si sfideranno lungo 201,7 chilometri da Leuven, sede d’arrivo dei prossimi Mondiali, sino ad Overijse; il tutto condito dalla bellezza di 24 muri, per una giornata sulle strade del Belgio che promette grande spettacolo. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLADEL2021 DALLE ORE 11.00Tra i 24 muri presenti, 8 di essi sono in pavé. Il primo avrà inizio già al chilometro 12,5, con lo Smeysberg, perfetto per favorire la fuga del giorno. Dall’Alsemberg, praticamente dopo 71,5 chilometri, partirà una serie ravvicinata di muri distanziati a pochi chilometri l’uno dall’altro. Dal chilometro 120 invece, ...

Advertising

marcocianca00 : El Fideo Angel Di Maria è la terza freccia del loro arco. Che attacco spaziale quello del Psg. #PSGBayern - Cicloweb_it : #BP21 @WoutvanAert ci riprova, assalto alla Freccia del Brabante. Ma attenzione a @sonnycolbrelli e @MATTEOTRENTIN - isidemoni : RT @miaudit: @ImSophiaPLMS @diamiladi @carolinasanter1 @SantJordiaCasa @carlorovelli @AnagramaEditor @adelphiedizioni @RossellaSelmini @Fum… - SimiWonderland : RT @miaudit: @ImSophiaPLMS @diamiladi @carolinasanter1 @SantJordiaCasa @carlorovelli @AnagramaEditor @adelphiedizioni @RossellaSelmini @Fum… - AlmiraUva : RT @miaudit: @ImSophiaPLMS @diamiladi @carolinasanter1 @SantJordiaCasa @carlorovelli @AnagramaEditor @adelphiedizioni @RossellaSelmini @Fum… -

Ultime Notizie dalla rete : Freccia del

Partenza : Leuven Arrivo : Overijse Analisipercorso : Non c'è una vera salita che caratterizzi in maniera indiscutibile laBrabante, ma lungo gli oltre 200 km di gara (201.7 per la precisione) ci sono talmente tanti saliscendi, alternati (o corrispondenti, va da sé) a stradine strette che chiamano sempre il ...Con l'eccellenzadesign Supermicro, più GPU sono contenute in minor spazio (densità più elevata)... AMD, il logo con laAMD, EPYC, e le loro combinazioni sono marchi di Advanced Micro ...La Freccia del Brabante 2021 è pronta ad aprire la seconda parte delle Classiche di primavera. Quest'oggi, mercoledì 14 aprile, il meglio degli esperti del Nord si sfideranno lungo 201,7 chilometri da ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante 2021. Quest'oggi il meglio degli esperti del Nord si sfideranno lungo 201,7 ...