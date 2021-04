Ducati MotoGP: nel 2022 vuole farsi in sei (Di mercoledì 14 aprile 2021) La MotoGP 2021 è appena cominciata, ma la Ducati pensa già al 2022. La casa di Borgo Panigale è attualmente la più rappresentata nella classe regina, schierando ben sei moto. Oltre al team interno, è presente la formazione satellite Pramac, che dall’anno scorso dispone dello stesso materiali della squadra ufficiale. Il terzo polo è Avintia Racing, promosso da cliente a satellite, e che schiera due Desmosedici GP19 con supporto diretto. I sei piloti sono sotto contratto direttamente con Ducati. Per la prossima stagione, il costruttore bolognese vuole mantenere lo status quo, per quanto possibile. Avintia lascerà la MotoGP a fine 2021, cosa che renderà necessaria una sostituzione. Quali sono i piani di Ducati per la MotoGP ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) La2021 è appena cominciata, ma lapensa già al. La casa di Borgo Panigale è attualmente la più rappresentata nella classe regina, schierando ben sei moto. Oltre al team interno, è presente la formazione satellite Pramac, che dall’anno scorso dispone dello stesso materiali della squadra ufficiale. Il terzo polo è Avintia Racing, promosso da cliente a satellite, e che schiera due Desmosedici GP19 con supporto diretto. I sei piloti sono sotto contratto direttamente con. Per la prossima stagione, il costruttore bolognesemantenere lo status quo, per quanto possibile. Avintia lascerà laa fine 2021, cosa che renderà necessaria una sostituzione. Quali sono i piani diper la...

