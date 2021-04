Decreto Sostegni bis, Giorgetti: per gli indennizzi si va verso un indicatore di risultato di esercizio (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha fornito alcune indicazioni in merito ai piani del governo in merito al Decreto Sostegni bis. “Il tentativo è di andare verso un indicatore di risultato di esercizio. Naturalmente però questo sconta un problema: dobbiamo aspettare l’approvazione dei bilanci. E se riusciamo a contemperare l’approvazione dei bilanci ed eventualmente una anticipazione in termini di acconto basata sul fatturato per chiudere poi nei tempi di giugno o luglio sui bilanci e dare una distribuzione equa, avremo realizzato una più equa distribuzione degli indennizzi”. “Già con il primo Decreto legge approvato, quello del 22 marzo – ha sottolineato Giorgetti – si è cercato di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarloha fornito alcune indicazioni in merito ai piani del governo in merito albis. “Il tentativo è di andareundidi. Naturalmente però questo sconta un problema: dobbiamo aspettare l’approvazione dei bilanci. E se riusciamo a contemperare l’approvazione dei bilanci ed eventualmente una anticipazione in termini di acconto basata sul fatturato per chiudere poi nei tempi di giugno o luglio sui bilanci e dare una distribuzione equa, avremo realizzato una più equa distribuzione degli”. “Già con il primolegge approvato, quello del 22 marzo – ha sottolineato– si è cercato di ...

