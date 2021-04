Decreto Covid aprile, tutte le regole: spostamenti, parrucchieri, scuola e seconde case - Ecco la GUIDA PDF (Di mercoledì 14 aprile 2021) Decreto Covid aprile: Ecco quali sono le regole decise dal Governo di nuovo in vigore dopo le feste pasquali: dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 aprile 2021)quali sono ledecise dal Governo di nuovo in vigore dopo le feste pasquali: dal ritorno ain presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite...

Advertising

Palazzo_Chigi : Per ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare la capacità di somministrazione sul territorio nazionale - come… - Mov5Stelle : È urgente continuare a mettere in campo nuovi e tempestivi interventi per fronteggiare la crescita della povertà ca… - DalilaNesci : La mia solidarietà al poliziotto rimasto ferito. Non è possibile tollerare alcuna violenza. Vanno aiutati i commerc… - francescochia : @INPS_it Inps ma ancora non c'è modo a quindici giorni dalla scadenza di fare domanda per il bonus covid decreto so… - Open_gol : Cosa comporta davvero il decreto legge che impone il demansionamento agli operatori sanitari che non si vaccinano -