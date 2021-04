Cittadinanza a Patrick Zaki, Fratelli d’Italia si astiene (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con 208 voti favorevoli, nessun contrario e 33 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato l’ordine del giorno unitario che impegna il governo “ad avviare tempestivamente le necessarie verifiche” per concedere la Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna agli arresti nel carcere egiziano di Tora dal 7 febbraio del 2020. FdI si astiene I 33 astenuti nell’Aula del Senato sono i rappresentati di Fratelli d’Italia. La leader del partito, Giorgia Meloni, ha spiegato rispondendo ad una domanda in conferenza stampa che, pur essendo “solidali”, il voto di astensione è motivata dall’idea che l’ordine del giorno sia una “ingerenza del Parlamento italiano” e che questo “non lo aiuti”. Una tesi sostenuta anche dal capogruppo di Fratelli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con 208 voti favorevoli, nessun contrario e 33 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato l’ordine del giorno unitario che impegna il governo “ad avviare tempestivamente le necessarie verifiche” per concedere laitaliana a, lo studente egiziano dell’Università di Bologna agli arresti nel carcere egiziano di Tora dal 7 febbraio del 2020. FdI siI 33 astenuti nell’Aula del Senato sono i rappresentati di. La leader del partito, Giorgia Meloni, ha spiegato rispondendo ad una domanda in conferenza stampa che, pur essendo “solidali”, il voto di astensione è motivata dall’idea che l’ordine del giorno sia una “ingerenza del Parlamento italiano” e che questo “non lo aiuti”. Una tesi sostenuta anche dal capogruppo di...

Advertising

fattoquotidiano : Liliana Segre andrà in Senato per votare la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki: “L’Italia faccia il possibi… - meb : La battaglia per la libertà di #PatrickZaki non ha colore politico. Con la mozione in Senato per concedergli la cit… - TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - BELLUCCIANGELO : RT @EmilioBerettaF1: Senato, approvato l'ordine del giorno per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Fdi si astiene - VeronicaUgarte4 : RT @Tg3web: Il Senato ha approvato con 208 voti a favore la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, il giovane egizi… -