Calciomercato Palermo, Lucca fa gola ai club di Serie A: il Genoa punta il bomber, c’è un’opzione. Le ultime (Di mercoledì 14 aprile 2021) Personalità, strapotere fisico, spiccata vena realizzativa.Lorenzo Lucca è certamente l'uomo copertina del Palermo di Giacomo Filippi, che nel corso della stagione corrente si è aggrappato disperatamente ai suoi gol. Tredici le reti fin qui realizzate dal classe 2000, attualmente fermo ai box a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Un infortunio non gravissimo ma delicato, che costringerà il calciatore a saltare i prossimi impegni ufficiali.Prototipo moderno del centravanti boa, Lucca, negli ultimi mesi, ha sorprendentemente accelerato il suo processo di maturazione calcistica. Un avvio di stagione tutt’altro che semplice, tra incubo Covid-19 e assenza di risultati. Poi, la svolta, con il centravanti originario di Moncalieri che ha progressivamente scalato le gerarchie tecniche a suon di gol pesanti e decisivi che non ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) Personalità, strapotere fisico, spiccata vena realizzativa.Lorenzoè certamente l'uomo copertina deldi Giacomo Filippi, che nel corso della stagione corrente si è aggrappato disperatamente ai suoi gol. Tredici le reti fin qui realizzate dal classe 2000, attualmente fermo ai box a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Un infortunio non gravissimo ma delicato, che costringerà il calciatore a saltare i prossimi impegni ufficiali.Prototipo moderno del centravanti boa,, negli ultimi mesi, ha sorprendentemente accelerato il suo processo di maturazione calcistica. Un avvio di stagione tutt’altro che semplice, tra incubo Covid-19 e assenza di risultati. Poi, la svolta, con il centravanti originario di Moncalieri che ha progressivamente scalato le gerarchie tecniche a suon di gol pesanti e decisivi che non ...

