Caduta e frattura, dramma per Vincenzo Nibali: verso il forfait al Giro d'Italia. Resta l'Olimpiade di Tokyo? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Che sfortuna, Vincenzo Nibali. Il 36enne siciliano della Trek Segafredo è caduto in allenamento nella mattinata di oggi, mercoledì 14 aprile. Dopo gli accertamenti in ospedale, è emersa la frattura del radio destro: l'operazione dovrebbe avvenire già nella giornata di domani, ma questa è davvero una brutta botta per il ciclista, che molto probabilmente sembra destinato a saltare il Giro d'Italia, il cui inizio è distante poco più di tre settimane. Davvero una triste notizia per il ciclismo Italiano ma soprattutto per il diretto interessato, che era ritornato lunedì a casa a Lugano dopo il ritiro in altura che aveva svolto in quel di Tenerife sul vulcano Teide. Si stava allenando vicino casa quando è caduto e ha iniziato a lamentare un dolore al polso destro: il suo prossimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Che sfortuna,. Il 36enne siciliano della Trek Segafredo è caduto in allenamento nella mattinata di oggi, mercoledì 14 aprile. Dopo gli accertamenti in ospedale, è emersa ladel radio destro: l'operazione dovrebbe avvenire già nella giornata di domani, ma questa è davvero una brutta botta per il ciclista, che molto probabilmente sembra destinato a saltare ild', il cui inizio è distante poco più di tre settimane. Davvero una triste notizia per il ciclismono ma soprattutto per il diretto interessato, che era ritornato lunedì a casa a Lugano dopo il ritiro in altura che aveva svolto in quel di Tenerife sul vulcano Teide. Si stava allenando vicino casa quando è caduto e ha iniziato a lamentare un dolore al polso destro: il suo prossimo ...

