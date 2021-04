Bertucco | ' Così il Catullo continua a rimanere nelle mani di Save'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Visited 1 times, 10 visits today) Notizie Simili: Confindustria in Arena. Sboarina: "Condivido in… Sondaggio sulle elezioni del 2022: "Solo Tommasi può… Coronavirus: consiglio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bertucco Così

'Alla fine è andata come avevamo previsto - spiega- . I soci pubblici sciolgono Aerogest e rimane Save come socio privato. Dopo continui interventi della Lega e del consigliere Valdegamberi ...Ridicole infine le accuse sull' 'asse di sinistra', Benini, Tosi: il sottoscritto prende posizioni indipendentemente da cosa fanno gli altri,non è per la maggior parte dei consiglieri ...