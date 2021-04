Balata infuriato con Ghirelli | «Ma vogliamo scherzare? Era distratto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Mauro, presidente della Lega Serie B replica all’intervista del presidente della Lega Pro Francesco: ecco le sue dichiarazioni Mauro, presidente della Lega Serie B, ha rilasciato una nota in cui replica alle dichiarazioni di Francesco. «Sono sconcertato per l’intervista rilasciata dal presidente della Lega Pro Francescoquesta mattina a Tuttosport intanto perché riferisce di una presunta votazione sulle retrocessioni in Serie B mai avvenuta in Consiglio federale, anche perché mai posta all’ordine del giorno, ma soprattutto perché contribuisce a creare confusione sull’esito delle riforme che, invece, sono necessarie e non più procrastinabili, alterando inutilmente quel clima di condivisione che il presidente Gravina sta cercando di creare attorno a questo ...