Audrey Hepburn | Jacqueline Hoyt | sceneggiatrice di The Leftovers e CSI | a capo della serie sull’iconica attrice

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Il mito diè pronto a rivivere in unatv prodotta da Wildside. La celebre icona del cinema sarà infatti la protagonista assoluta di una nuova produzione attualmente in fase di sviluppo. Il progetto prenderà vita da un soggetto scritto anche da Luca Dotti, il figlio dell’, e verrà firmato dadi prodotti di successo come The Good Wife, Thee CSI. Latv sarà infatti tratta daAt Home, il best seller di Dotti e Luigi Spinola, che ha svelato degli aspetti totalmente ineditipersonalità evita, ...

Advertising

borghi_claudio : @Maxxxibb3 Basta chiedere. Un capolavoro. Nemmeno la scena di 'vacanze romane' con la bocca della verità, notoriame… - mata_zone : @_diana87 Sarà ma io quando vedo Lily Collins penso sempre a Audrey Hepburn - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: La nuova serie su #AudreyHepburn dal titolo #Audrey, prodotta dall’italiana #Wildside, sarà scritta dalla sceneggiatrice… - MoviesAsbury : La nuova serie su #AudreyHepburn dal titolo #Audrey, prodotta dall’italiana #Wildside, sarà scritta dalla sceneggia… - Teleblogmag : La vita dell'attrice sarà raccontata attraverso una serie TV -

Ultime Notizie dalla rete : Audrey Hepburn

A due anni dall'annuncio dell'arrivo di una miniserie sulla vita di, è stato annunciato da Variety l'ingaggio della sceneggiatrice di The Good Wife Jacqueline Hoyt per firmare la serie biografica che sarà prodotta dall'italiana Wildside . La serie sarà ...Tra i miti che popolano il nostro immaginario c'è sicuramente quello di, l'attrice nota soprattutto per il ruolo iconico in C olazione da Tiffany, così come quelli in Vacanze Romane e Sabrina , la cui storia sarà al centro di una serie TV prodotta da ...La vita dell’attrice nota soprattutto per il ruolo iconico in Colazione da Tiffany, così come quelli in Vacanze Romane e Sabrina, sarà al ...La vita di Audrey Hepburn diventerà una serie TV. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!