AstraZeneca | in Danimarca stop definitivo al vaccino Johnson&Johnson sospeso

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La sospenderà in maniera definitiva dal proprio programma vaccinale. La notizia riportata dalla 'TV2' danese anticipa la conferenza stampa in programma alle 14 nel quale il governo presenterà un nuovo ...

La Danimarca sospende definitivamente l'uso di AstraZeneca

in: stop definitivo al vaccino C'è poi il nodo del vaccini di Johnson & Johnson , con le prime 180mila dosi che da ieri sono ferme, 'stoccate' nei congelatori dell'hub di ...L'utilizzo diinera stato sospeso l'11 marzo, per approfondire i possibili legami tra il vaccino ed episodi di coaguli, rari ma gravi. Stando a Tv2, lo stop provocherà ritardi ...La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo ha reso noto l'emittente televisiva pubblica Tv2, citando fonti anonime, secondo quanto riporta il Guardian.La Germania raccomanda, invece, di somministrare agli under 60 che hanno già fatto la prima dose di AstraZeneca un altro vaccino per il richiamo. L'indicazione è stata data dopo un accordo fra gli ...