Alfonsi-Pescetelli | inizia riqualificazione Piazza Belli e vie limitrofe

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Parte oggi il cantiere dei lavori didell’area die delle strade: in circa sei mesi, per l’inizio di novembre, questa parte di Trastevere avra’ un volto nuovo., dedicata al grande poeta romano, vedra’ riqualificati gli spazi pedonali, ripristinate le pavimentazioni stradali delle viabilita’, restituendole ai cittadini e alle cittadine con le caratteristiche tipiche delle strade del centro storico e specificatamente del Rione Trastevere.” “In particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria consistono nei ripristini delle lastre di basalto dei vialetti e dei marciapiedi pedonali, attualmente in parte sconnesse o spezzate, a garanzia del transito in sicurezza dei passanti; del selciato in ...