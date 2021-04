“Aiello Live – Meridionale Tour” | la data di Firenze è sold out e raddoppia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo aver comunicato il rinvio del, prodotto da Vivo Concerti, a ottobre 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, anche ladidi, prevista venerdì 29 ottobre, registra il tutto esaurito econ un nuovo appuntamento sabato 30 ottobre, presso il Tuscany Hall. Il cantautore cosentino porterà il suo NewPop in tutta la Penisola nel mese di ottobre 2021, a partire da Nonantola, venerdì 8, presso il Vox Club (out), proseguendo per Venaria Reale (TO), domenica 10, al Teatro della Concordia, e in seguito a Roma, per un doppio appuntamento all’Atlanticomartedì 12 (out) e mercoledì 13. Successivamentesi esibirà alla Casa della Musica di Napoli domenica 17 (...