Addio a Lee Aaker | il baby attore amico di Rin Tin Tin

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Era il bambino biondo,di Rin Tin Tin , uno dei cani più famosi della storia del cinema e della tv. Si è spento in seguito ad un ictus , l'1 aprile scorso, in Arizona, all'età di 77 anni , Lee ...

Il 77enneAaker ha combatutto a lungo contro l'uso di droghe ed alcol e aveva solo un parente che 'non poteva aiutarlo', ha riferito Petersen, aggiungendo che il certificato di morte dello stesso ...USAAaker, il baby attore che ha interpretato l'orfano Rusty insieme a un pastore tedesco in "Le avventure di Rin Tin Tin", il popolare telefilm trasmesso negli Usa dal 1954 al 1959 dalla rete ...Uno dei più famosi telefilm trasmesso negli Usa e anche in Italia, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, è stato sicuramente "Le avventure di Rin Tin Tin". Rusty era un bimbo rimasto orfano che veniva sa ...L’artista aveva 77 anni ed è scomparso l’1 aprile scorso per le conseguenze di un ictus. Dal 1954 al 1959 ha recitato nel popolare telefim che ha segnato la storia della tv dei ragazzi in Italia ...