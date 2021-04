Zack Snyder’s Justice League: la colonna sonora in un cofanetto con quattro ore di musica (Di martedì 13 aprile 2021) La colonna sonora di Zack Snyder's Justice League firmata da Junkie XL arriva in edizione fisica in un cofanetto da 200 dollari che contiene 7 vinili e 4 ore di musica. Con Zack Snyder's Justice League disponibile in streaming per la gioia dei fan, arriva adesso in commercio anche la colonna sonora del film-fiume realizzata da DC in collaborazione con Mondo e WaterTower Music. La versione fisica della colonna sonora di Tom Holkenborg, alias Junkie XL, è contenuta in un ricco cofanetto contenente quattro ore di musica. "La storia dietro il ritorno di Zack Snyder al suo colosso DC Comics ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021) LadiSnyder'sfirmata da Junkie XL arriva in edizione fisica in unda 200 dollari che contiene 7 vinili e 4 ore di. ConSnyder'sdisponibile in streaming per la gioia dei fan, arriva adesso in commercio anche ladel film-fiume realizzata da DC in collaborazione con Mondo e WaterTower Music. La versione fisica delladi Tom Holkenborg, alias Junkie XL, è contenuta in un riccocontenenteore di. "La storia dietro il ritorno diSnyder al suo colosso DC Comics ...

